Auto a fuoco a Conca dei Marini: le fiamme coinvolgono un'altra vettura, caschi rossi in azione

Auto in fiamme, alle 13.45, a Conca dei Marini, in via Primo Maggio. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Maiori, infatti, è intervenuto con due automezzi che, giunti sul posto, hanno constatato che le fiamme si erano già propagate, coinvolgendo una vettura parcheggiata adiacente alla prima.

L'intervento

Provvidenziale, l'intervento dei caschi rossi che hanno confinato immediatamente il rogo, evitando che si le lingue di fioco arrivassero alla macchia mediterranea e quindi alle abitazioni circostanti. Dopo lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza, le forze dell'ordine hanno proceduto con i rilievi del caso.