Auto incendiata per gelosia a Battipaglia: si indaga

Momenti di tensione, venerdì sera, al rione Taverna di Battipaglia, dove un’automobile (Fiat Cinquecento), di proprietà di una donna, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il fatto

La proprietaria l’aveva parcheggiata da poco per andare a fare acquisti nelle attività commerciali della zona. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, i quali hanno allertato i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono giunti sul posto per domare il rogo. L’episodio, però, è ora sotto l’attenzione dei carabinieri che hanno rinvenuto del liquido infiammabile a poca distanza del veicolo. Dunque, la pista più accreditata è quella dolosa, dietro la quale potrebbe trincerarsi dietro un movente passionale. Almeno è ciò che stanno vagliando, in queste ore, i militari dell’Arma, che hanno anche requisito le immagini di alcune telecamere presenti nel rione per provare a risalire all’autore/autori dell’incendio.