Sicignano, incendiata l'auto di un ex dipendente comunale: si indaga

L'auto di un ex dipendente comunale ha preso fuoco a Sicignano degli Alburni, nella notte appena trascorsa. Le fiamme si sono rapidamente propagate e sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare l'incendio. Indagano, invece, le forze dell'ordine per risalire alle cause.

Lo scenario

Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Negli ultimi anni, numerose auto hanno preso fuoco a Sicignano degli Alburni e quindi il sospetto è che vi sia un filo conduttore che potrebbe condurre ad una o più persone responsabili.