Attimi di paura questa mattina a Giffoni Valle Piana. Un'auto ha preso fuoco per un probabile guasto al motore mentre era in sosta in via Murate. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area interessata. Ad intervenire per i rilievi del caso, oltre ai caschi rossi, i carabinieri e la polizia municipale. Non risulta alcun ferito.

(foto di Guglielmo Gambardella)