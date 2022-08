Sicilia: a fuoco l'auto di Michele Specchiale, il "dj bionico" di Padula

Tragedia sfiorata, ieri sera, a Grammichele (Catania) in Sicilia, dove - riporta Ondanews - l’auto del “dj bionico” Michele Specchiale, residente a Padula, è stata improvvisamente distrutta dalle fiamme mentre stava effettuando la pulizia del filtro antiparticolato.

L'intervento

Specchiale e la sua famiglia, fortunatamente, erano lontani dalla vettura per comprare delle granite. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Specchiale ha provato a domare il rogo, ma la situazione è tornata alla normalità solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Ingenti i danni al veicolo. Purtroppo aveva lasciato in auto anche la sua mano bionica che utilizza spesso – dopo l’incidente con il trattore - per suonare e che è andata distrutta dalle fiamme