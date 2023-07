Auto in fiamme in un terreno adiacente la SS19, tra Casalbuono e Montesano sulla Marcellana.

L'intervento

Sul posto, i caschi rossi che hanno domato le fiamme, provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo. Fortunatamente, solo lievi ferite per il malcapitato automobilista che è stato condotto in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso.