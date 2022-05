Quattro auto in fiamme a Positano: indagano i carabinieri

Quattro auto in sosta lungo la statale 163 Amalfitana sono andate in a fuoco la scorsa notte a Positano. Per cause invia di accertamento, le fiamme si sono propagate da una vecchia auto, poco prima delle 3, estendendosi alle altre. In poco il rogo ha coinvolto i veicoli incolonnati, posti a distanza minima tra loro in via Marconi.

Le indagini

Alle 3.13 la chiamata ai vigili del fuoco di Piano di Sorrento, poi intervenuti a estinguere le fiamme che intanto avevano distrutto due auto. Altre due danneggiate solo in parte. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Non si esclude alcuna ipotesi, dal rogo accidentale al dolo.