Auto avvolta dalle fiamme mentre il proprietario è al Pronto Soccorso: corrono i vigili del fuoco

Tensione, questa mattina, ad Eboli, dove un’automobile (Ford Focus) è stata avvolta dalle fiamme mentre il proprietario era al pronto soccorso poiché, poco prima, sarebbe stato colto da un malore.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non risultato feriti. Su quanto accaduto sono in corso i rilievi da parte della Polizia Municipale.