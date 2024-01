Tensione, l'altra notte, a Sapri, in località Timpone: per cause da accertare, due auto e uno scooter sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto, per domare l'incendio, i vigili del fuoco. Fortunatamente, nessun ferito è stato registrato.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire alle cause del rogo che ha completamente distrutto i 3 mezzi.