Auto in fiamme a Teggiano: paura per il conducente

Si è temuto il peggio, questa mattina, in via Perillo III a Teggiano, dove un’automobile (Fiat 500) in movimento è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

I soccorsi

Il fuoco è iniziato ad uscire dal motore provocando anche fumo intenso che ha obbligato il conducente a scendere subito dall’auto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la vettura, che ha riportato seri danni al vano motore.