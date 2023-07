Auto distrutta dalle fiamme a Pontecagnano: si segue la pista dolosa

Momenti di paura, ieri sera, in pieno centro a Pontecagnano Faiano, dove un'automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Monsignor Grasso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi per risalire all'origine dell'incendio. Non si esclude la pista dolosa poichè, sembra, che un uomo sia stato visto proprio vicino alla vettura prima che prendesse fuoco.