Due auto distrutte dalle fiamme a Sapri: non si esclude la pista dolosa

Tensione, alle prime luci dell’alba, a Sapri, dove due automobili sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme in via Piave, a poca distanza dal lungomare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare l’incendio che ha completamente distrutto le due vetture. Spaventati i residenti per il fumo nero proveniente dalla strada. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, dopo i primi rilievi di rito, non escludono alcuna pista, neanche quella dolosa.