Salerno, due auto distrutte dalle fiamme: si indaga

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Salerno, dove due automobili parcheggiate in via Pironti sono state distrutte dalle fiamme. La zona è quella dell'istituto comprensivo “Calcedonia”.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e anche le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per accertare la causa del rogo: potrebbe essere stato un corto circuito scoppiato in uno dei motori oppure un atto di origine dolosa.