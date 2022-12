Battipaglia, due auto avvolte dalle fiamme: paura per un condominio

Momenti di tensione, a Battipaglia, dove due automobili parcheggiate nei pressi di via Roma sono state distrutte da un incendio. Le fiamme, sprigionatesi in pochi secondi, hanno raggiunto anche l’esterno e i vetri delle finestre del primo piano di un condominio. Fortunatamente non risultano feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’origine del rogo.