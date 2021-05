Per cause da accertare, ha preso fuoco il materiale in un capannone, per lo più pezzi di auto dismessi

Incendio nell'area industriale di Polla: il rogo si è verificato in tarda mattinata in un'impresa di autodemolizioni. Per cause da accertare, ha preso fuoco il materiale in un capannone, per lo più pezzi di auto dismessi.

Gli accertamenti

Fortunatamente, nessun ferito: indagano le forze dell'ordine per risalire alle cause delle fiamme.