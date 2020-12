Fiamme in un'azienda di Sant'Egidio del Monte Albino: indagano i carabinieri

Momenti di tensione, domenica sera, a Sant’Egidio del Monte Albino, dove - riporta Rtalive - un incendio è divampato all’interno di un’azienda di imballaggi situata in via della Rinascita.

Le indagini

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme che hanno provocato non pochi danni. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Nocera e Pagani, che hanno effettuato i primi rilievi e requisito i filmati del sistema di videosorveglianza. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo. Non si esclude alcuna pista.