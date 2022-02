Castel San Giorgio, incendio divampa nel piazzale di una ditta di trasporti

Momenti di paura, questa mattina, a Castel San Giorgio, dove un incendio è divampato nel piazzale di una ditta di trasporti e logistica situata in via Piave, in località Santa Croce.

I soccorsi

In fiamme alcune pedane in legno e un rimorchio. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo, alimentato dal vento, coinvolgesse gli autocarri parcheggiati. A far scoppiare l’incendio sarebbe stata una scintilla. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e anche la sindaca Paola Lanzara.