Incendio sul balcone causato dai botti, la proprietaria: "Non è colpa nostra, ma di una batteria fatta esplodere in strada"

Giungono delle precisazioni da parte della proprietaria dell'appartamento di via Pietro del Pezzo dove, il 31 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio sul balcone causato da un botto. "Non ho mai acquistato nemmeno le stelline di Natale. - sottolinea la proprietaria- Sul marciapiede adiacente alla verticale del palazzo in cui è sito il mio appartamento, hanno esploso una batteria di fuochi di artificio. Le scintille incandescenti, salendo, hanno causato l'incendio dei vestiti stesi fuori al mio balcone, dei vasi di piante e di un armadietto di plastica che è stato completamente disintegrato", racconta la malcapitata.

Il racconto

"La paura è stata tanta, ma grazie a Dio stiamo tutti bene. Per fortuna non è stata lambita dalle fiamme la camera da letto", ha concluso la salernitana che ha inteso assicurare la sua estraneità rispetto alla responsabilità del rogo.