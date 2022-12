Botti e primi danni: incendio su un balcone, a Torrione

Attimi di tensione, nella tarda mattinata di oggi in via Pietro del Pezzo, a Torrione. Per cause da accertare, infatti, si è sviluppato un incendio sul balcone di un appartamento: pare che, a causa di un petardo, abbia preso fuoco una tenda.

Sul posto, con l'autoscala, i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il balcone, danneggiato dalle fiamme. Si indaga.