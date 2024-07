Bidoncini in fiamme su un balcone in via Gelso: arrivano i vigili del fuoco

Attimi di panico, questa mattina, in via Gelso a Salerno dove le fiamme sono partite da un balcone situato al secondo piano. Intorno alle 9:30, i condomini del civico 51 hanno allertato i vigili del fuoco per delle fiamme nate probabilmente da dei bidoncini posti all'esterno dell'abitazione sul balcone.

I soccorsi

I caschi rossi della sede centrale con l'utilizzo di un'autoscala sono intervenuti sul posto spegnendo l’incendio e poi accedendo all'interno dell'abitazione per verificare eventuali danni. La preoccupazione maggiore era la presenza della caldaia a gas che però non ha riportato danni.