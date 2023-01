A fuoco il dehors di un bar a San Marzano: ipotesi dolo. La titolare: "Stiamo tutti bene"

Momenti di tensione, la scorsa notte, a San Marzano sul Sarno, dove il dehors di un bar situato in via Piave è stato avvolto e distrutto dalle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 5.30. “Stiamo tutti bene, riapriremo appena possibile. Grazie a tutti per la vicinanza” scrive la titolare su Facebook pubblicando le foto del rogo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti, e anche i carabinieri per i rilievi di rito e risalire all’origine del rogo. Le indagini sono tuttora in corso ed, al momento, non si esclude alcuna pista, neanche quella dolosa.