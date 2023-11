Due auto parcheggiate avvolte dalle fiamme, nella notte: si indaga

Tensione, nella notte di venerdì, in via Oberdan a Battipaglia: per cause da accertare sono andate a fuoco due auto parcheggiate. Le vetture sono state completamente distrutte dalle fiamme che hanno anche lambito una abitazione.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza i malcapitati esposti all'incendio, oltre che le forze dell'ordine. Si indaga, dunque, per risalire alle cause dell'accaduto.