"Esplode" un'auto nella notte, a Battipaglia: accertamenti in corso

Fuoco e fiamme nella notte a Battipaglia, nei pressi di un parcheggio in via Ripa, per l'incendio di un’auto. I residenti sono stati svegliati dal forte boato dell’esplosione del veicolo, un’Alfa Romeo: danni anche per un mezzo commerciale parcheggiato, come riporta Ondanews.

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo. indagano i carabinieri.