Fiamme nella notte, a Battipaglia, precisamente all'interno di una nota pizzeria. Si ipotizza l’origine dolosa, in quanto sarebbe stato individuato del liquido infiammabile.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per domare l'incendio e le forze dell'ordine per i rilievi. Si indaga, quindi, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del rogo.