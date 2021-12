Battipaglia, perde la madre e la casa in un incendio: avviata una raccolta per aiutare Michael

Ciao a tutti sono qui a chiedere un aiuto importante per il nostro amico Michael Trotta: purtroppo la sua casa è stata distrutta dall’incendio e nella tragedia ha perso anche la madre. Chiediamo un contributo per aiutarlo con le spese che dovrà affrontare. Mi raccomando cerchiamo di aiutarlo il più possibile. Grazie a tutti da Francesca.

E' questo l'appello lanciato sulla piattaforma Gofundme.com, da un'amica del figlio della vittima dell'incendio scoppiato in via Buozzi, a Battipaglia, qualche giorno fa. La madre di Michael, Giuseppina Alfinito, 64enne non deambulante, è morta carbonizzata a seguito del rogo. Tanti i messaggi di cordoglio. L'appello, ora, è di aiutare il figlio della donna che non ce l'ha fatta. Per contribuire alla raccolta: Clicca qui