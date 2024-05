Battipaglia, incendio in un appartamento: muore cagnolino, salvi gli altri occupanti

Oggi alle 13:45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in Via Tusciano a Battipaglia. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Squadre di soccorso provenienti da Eboli, equipaggiate con autopompa e autoscala, sono state immediatamente mobilitate per gestire l'emergenza.

L'intervento

Per precauzione, gli appartamenti adiacenti sono stati temporaneamente evacuati. Durante l'intervento, è stato purtroppo riscontrato che il cane del proprietario, che si trovava all'interno dell'abitazione, non è sopravvissuto al rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.