Scoppia bomboletta di gas: sequestrato anche uno scooter rubato a Salerno

Una bomboletta di gas per fornelli da campeggio incendiata e uno scooter rubato. E' quanto hanno trovato i carabinieri ieri notte a Montoro (Avellino), nei pressi di un'abitazione in via Campo Barone.

I sequestri

I militari della compagnia di Solofra sono intervenuti per la segnalazione dell'incendio della bombola di gas e sul posto hanno sequestrato altre tre bombolette integre ma anche uno scooter privo di targa, risultato rubato a Salerno scorso febbraio. Non sono stati rilevati danni all'abitazione né alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Indagano i Carabinieri.