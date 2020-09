Incendio boschivo a Bracigliano: i carabinieri denunciano il piromane

Un piromane, S.F., le sue iniziali, è stato identificato e denunciato a Bracigliano. Carabinieri Forestali di Sarno, al termine di minuziose indagini che hanno fatto seguito all’incendio boschivo verificatosi lo scorso 22 settembre in località “Valle dei Lacci”, hanno individuato il responsabile.

La tecnica

E' stata applicata la tecnica M.E.F., “Metodo delle Evidenze Fisiche”: i militari hanno analizzato le tracce e le evidenze lasciate dal fuoco ed hanno così appurato che l’evento è da ascriversi a cause colpose, in particolare all’accensione di residui vegetali all’interno di un terreno adibito ad uliveto, nei pressi di un bosco. L’autore è stato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo.

