Lite per un sorpasso azzardato a Buccino: incendiata l'auto di un imprenditore

E' stato arrestato dai carabinieri un 30enne di Buccino che, a seguito di una lite, ha dato fuoco ad un’auto in sosta in via Magaldi Industrie. In fiamme, infatti, la vettura del titolare di una pizzeria: quest'ultimo, poche ore prima del fatto, avrebbe redarguito il 30enne per un sorpasso azzardato. Per tutta risposta, il giovane ha appiccato l'incendio, distruggendo l'auto del malcapitato. Le fiamme hanno danneggiato le vetrate e il gazebo della pizzeria, propagandosi fino alle abitazioni adiacenti al locale.

L'arresto

Sul posto, i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri, per i rilievi del caso. Grazie alla videosorveglianza della pizzeria, è stato possibile risalire al responsabile che è stato, dunque, individuato e messo in manette.