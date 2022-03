Incendio all’esterno della scuola Cafarelli di Agropoli: si indaga

Tensione stamattina ad Agropoli, in località Moio, all’esterno della scuola Cafarelli. Una cabina elettrica, infatti, è stata avvolta dalle fiamme per cause da accertare. Sul posto, per domare il rogo, i vigili del fuoco e il personale dell’Agropoli Cilento Servizi e dell’Enel.

Gli accertamenti

Probabilmente, a generare l'incendio è stato un corto circuito del contatore dell’impianto fotovoltaico, come riporta Infocilento. Si indaga.