Tensione a Lentiscosa di Camerota, nella notte. Per cause da accertare, è scoppiato un incendio in una palazzina in piazza Caduti di Guerra.

L'intervento

Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco: diversi i danni, ma, fortunatamente, nessun ferito. Indagini in corso, per risalire alle cause del rogo.