Incendio lungo la strada provinciale 66 Ciglioto, a Camerota. In fiamme, in particolare, parte della vegetazione che costeggia l’arteria che collega la Mingardina a Licusati: ad intervenire, la Protezione Civile con l’Antincendio della Cilento Emergenza. Sul posto, dunque, i vigili del fuoco: accertamenti in corso, per stabilire le cause del rogo.