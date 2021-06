Camion va a fuoco sull'A2 del Mediterraneo: scattano i soccorsi

Traffico in tilt e tanta paura in autostrada, all'altezza dello svincolo di Battipaglia. Per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco

Traffico in tilt e tanta paura in autostrada, all'altezza dello svincolo di Battipaglia: un camion, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco sull'A2 del Mediterraneo.

I dettagli

Per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco. Nessuna altra auto coinvolta, nonostante il traffico intenso dell'ora di punta.