A fuoco camion di azienda distribuzione a Pagani: si segue la pista dolosa

Mistero a Pagani dove ignoti, nella notte tra sabato e domenica, hanno incendiato un camion dell’azienda di distribuzione all’ingrosso “Gambardella Cash”, situata in via De Gasperi. A dare l’allarme è stata la vigilanza che, oltre ad aver avvisato i titolari dell’impresa, ha allertato i carabinieri. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che, nel giro di poco tempo, hanno domato le fiamme.

La pista dolosa

Le indagini da parte del nucleo operativo di Nocera Inferiore sono tuttora in corso. I militari hanno effettuato i primi rilievi ed ascoltato i proprietari dell’azienda. La pista che viene seguita è quella dell’intimidazione. Anche se i diretti interessati avrebbero escluso di aver ricevuto minacce. Questo episodio si è verificato a pochi giorni di distanza dalla bomba carta esplosa dinanzi all’abitazione di un altro imprenditore paganese residente in via Taurano.