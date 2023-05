Fiamme sul raccordo Salerno – Avellino: un camion nella notte ha preso fuoco, all'altezza dello svincolo di Baronissi.

Il salvataggio

Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo, allontanandosi per tempo dal mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale: accertamenti in corso.