Scoppia lo pneumatico di un camion, poi le fiamme: traffico in tilt sul viadotto Gatto

Caos sul viadotto Gatto, dove, per cause da accertare, un camion ha improvvisamente preso fuoco, stamattina.

Il fatto

Tutto sarebbe partito dallo scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante: traffico in tilt, ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia Municipale per regolare lo scorrimento delle auto.