Camion in fiamme sul Viadotto Gatto: arrivano i pompieri, l'appello dei sindacati

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, lungo il Viadotto Gatto a Salerno, dove un camion è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’autoarticolato si stava recando al porto commerciale, ma ha dovuto fermare la sua corsa a causa dell’incendio che sarebbe stato provocato da un corto circuito. Illeso il conducente che è riuscito a mettersi in salvo, ingenti i danni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. La strada è stata chiusa momentaneamente alla circolazione veicolare. A gestire il traffico gli agenti della Polizia Municipale.

L'appello

Le critiche di Arpino (Filt Cgil) e Guerrazzi (Uiltrasport): “E’ l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare oggi sull'unica arteria che collega l'autostrada al porto salernitano, riducendo al minimo i livelli di sicurezza per tutti.Le Scriventi da tempo denunciano la vetustà del parco mezzi di innumerevoli aziende di trasporto che tutti i giorni circolano sulle strade della nostra provincia. C'è la necessità di un cambio di marcia, bisogna investire in sicurezza acquistando nuovi mezzi. La sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso, ed un’assoluta necessita”.