Incendio in zona Canalone, il fumo invade l'A3: traffico in tilt

Momenti di tensione, questa sera, nella zona alta di Salerno (nei pressi di Canalone), dov’è divampato un incendio per cause in corso di accertamento.

Il fumo ha causato lunghe code sulla A3 Napoli-Salerno. Traffico già compromesso dalle 16.30 di oggi. Le fiamme hanno lasciato attoniti non solo gli automobilisti, ma anche coloro che passeggiavano sul lungomare Trieste e in via Roma . E' caccia ai piromani che, negli ultimi giorni, hanno appiccato roghi anche in Costiera Amalfitana e nel Vallo di Diano.

