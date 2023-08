Incendio a Capaccio Paestum, in località Ponte Barizzo: delle sterpaglie incendiate, a causa del vento, hanno provocato un rogo anche nell'area circostante, danneggiando una barca e diverse auto.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio: accertamenti in corso, quindi, per risalire alle cause dell'accaduto.