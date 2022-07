Capaccio Paestum, incendio distrugge palmeto

Attimi di paura a Capaccio Paestum per un incendio che si è sviluppato in località Rettifilo alle 19.

L'incendio

Il rogo ha distrutto un palmeto privato non causando, per fortuna, danni a persone. Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri, della polizia locale e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Paura per il fumo nero sviluppatosi durante l'incendio, che ha causato anche qualche disagio alla viabilità. Grazie al pronto intervento dei pompieri la situazione è tornata alla normalità in poco tempo.