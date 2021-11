A fuoco il deposito di un'abitazione a Capaccio: salvata un'anziana

Tensione, stamattina sul litorale di Capaccio Paestum: per cause da accertare, è andato a fuoco il deposito di attrezzi di un’abitazione privata, su via Poseidonia.

L'intervento

Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, mettendo in sicurezza anche diverse bombole di gas e scongiurando, così, una possibile esplosione. Pare che l'incidente sia legato ad un’avaria alla lavatrice che era nella struttura.

Il salvataggio

E' stata tratta in salvo, dunque, l'anziana proprietaria. Indagano, le forze dell'ordine, sull'incendio che non ha avuto gravi conseguenze.