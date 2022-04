Capannone distrutto dalle fiamme a Polla: si indaga

Paura, la scorsa notte, a Polla, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone adiacente ad un’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà causate anche dal vento, sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente non risultano feriti, i danni alla struttura sono ingenti. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.