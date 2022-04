Subisce un furto al dormitorio e torna in strada: ignoti gli incendiano il giaciglio di cartone, nella notte di Pasqua

Orrore a Salerno: nella notte di Pasqua, in via Robertelli, a Torrione, ignoti hanno dato fuoco ad alcuni cartoni in strada utilizzati da un senzatetto come giaciglio per la notte. A detta di alcuni residenti, sarebbe il secondo episodio subito dall'uomo, italiano in difficoltà che vive in strada da tempo.

Il racconto

"Andò al dormitorio, ma gli rubarono le scarpe - ci racconta un salernitano che conosce la storia del senza fissa dimora- Così ha preferito dormire in strada: adesso gli hanno distrutto anche il suo riparo di fortuna. Non ci sono parole". Tanta amarezza ed indignazione per il deplorevole gesto di chi ha preso di mira l'uomo solo e senza casa.

Foto di Guglielmo Gambardella