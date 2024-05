Fuoco e fiamme ad Aquara, ieri, quando è divampato un incendio in un'abitazione, pare partito da una lampada.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri per i rilievi. Tratta in salva, intanto, l'anziana che era presente in casa al momento del rogo, fortunatamente senza ferite.