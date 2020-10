Pontecagnano: 18enne dà fuoco alla struttura che lo ospita, arrestato

Carabinieri in azione, ieri pomeriggio, a Pontecagnano Faiano: è stato arrestato un 18enne extracomunitario ospite della comunità educativa per minori “La Casa di Pippi”, accusato di incendio doloso appiccato all’interno della struttura.

L'arresto

Grazie ad una segnalazione, una pattuglia si è recata sul posto ed ha trovato il giovane ancora intento a dare fuoco agli arredi con un pezzo di cartone in fiamme: gravi danni alla struttura, dove le fiamme hanno distrutto mobili e arredi. Fortunatamente, nessun ferito. A domare il rogo, dunque, i vigili del fuoco, mentre il giovane è stato arrestato. Indagini in corso, intanto, per risalire alle cause del gesto.