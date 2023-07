Incendio a Sapri: fiamme nella casa della responsabile di "Leeida", morti 4 cagnolini

A fuoco l'abitazione di Ana Crispino, responsabile della sezione Leidaa di Sapri. Come rendono noto gli stessi animalisti, "la casa è andata completamente distrutta e sono morti carbonizzati quattro cani che tra pochi giorni sarebbero partiti per andare in adozione. Sono mesi che Ana riceve minacce da persone che non gradiscono la presenza dei cani".

"Dinanzi ad un fatto di straordinaria gravità chiediamo che le forze dell’ordine identifichino rapidamente gli eventuali responsabili, contro i quali, quando si aprirà il processo, LEIDAA si costituirà parte civile": lo ha detto l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, commentando l'accaduto.

“Le indagini - conclude la Brambilla - facciano il loro corso. Ciò che è accaduto è talmente terribile da lasciarci esterrefatti: abbracciamo forte la nostra coraggiosa Ana e diciamo a gran voce che non ci faremo certo intimidire: continueremo dovunque e comunque a batterci per gli ultimi, per chi non ha voce!".