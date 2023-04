Incendio lungo la strada tra Casal Velino e Pioppi: l'intervento

Tensione, oggi, a causa di un incendio sulla strada che collega la Marina di Casal Velino e Pioppi, in località Dominella. Fuoco e fiamme hanno arrecato danni alla visibilità delle auto in corsa e messo in allarme i residenti della zona.

Il rogo

L'incendio ha interessato varie piante ed un palo delle servizio telefonico: sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo. Accertamenti in corso, per risalire alle cause del fatto.