Ospedale di Nocera, cassonetti dei rifiuti in fiamme: corrono i pompieri

Momenti di tensione, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove un incendio è divampato nei cassonetti contenenti rifiuti speciali collocati all’esterno dell’ospedale “Umberto I”.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare le fiamme evitando che si estendessero ulteriormente. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo.