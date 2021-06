Incendio in un appartamento a Castel San Giorgio, per una sigaretta: un ferito

Incendio a Castel San Giorgio, nel tardo pomeriggio. In particolare, le fiamme hanno interessato un appartamento in via Togliatti: il malcapitato all'interno, come riporta Telenuova, è rimasto ustionato. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale.

Le cause

Soccorso, il ferito è stato condotto all'ospedale di Mercato San Severino per le cure del caso. Pare che sia stata una sigaretta a causare il rogo.