Camion in fiamme sulla Cilentana: nessun ferito, l'intervento

Fuoco e fiamme tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Castelnuovo Cilento, stamattina, per l’incendio ad un camion che viaggiava in direzione Sud. Fortunatamente, l'autista si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed ha allertato i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il mezzo.

Disagi alla circolazione durante l'intervento. Sul posto anche l'Anas.